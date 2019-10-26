Türkler Barış Pınarı Harekatı'nda en çok hangi ülkeye güveniyor?

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı´na bakış açısını araştırdı. Türkiye´nin 81 ilinde 7 bin 599 kişi ile yapılan çalışmada, Türkiye ile Amerika arasında yapılan mutabakatın öncesinde ve sonrasında vatandaşların görüşlerinde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.

Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yapılan araştırmada Türkiye´nin sınır güvenliğini sağlamak için operasyonun gerekli olduğunun düşünenlerin oranı yüzde 42,6´yken, operasyon sonrası bu görüşe katılanlar yüzde 45´e çıktı.

Harekat öncesinde operasyonu `Suriye üzerinde hak elde etmek´ olarak görenlerin oranı yüzde 13,9´ken operasyon sonrası bu rakam yüzde 12,7´ye geriledi.

Türkiye´nin kendi toprak bütünlüğünü sağlamak için Barış Pınarı Harekatı´nın gerçekleştirdiğini düşünlerin oranı operasyon öncesi 16,3 iken operasyonun ardından bu oran 13,3 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 93,7´si ABD´nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG´ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3´te kaldı.

BARIŞ PINARI HAREKATININ ZAMANLAMASI

Barış Pınarı Harekatı´nın zamanlamasına yönelik operasyon öncesinde katılımcıların yüzde 46,5´i geç kalındığını düşünürken operasyon sonrasında bu oran yüzde 53,8´e çıktı.

Araştırmaya göre harekatın tam zamanında yapıldığını düşünenlerin oranı operasyon öncesinde 28,5 olarak ortaya konulurken operasyon sonrası yüzde 24´e düştü.

Harekatın daha ileri bir tarihte yapılmasını düşünenler operasyon öncesinde yüzde 2,7´ydi, operasyon sonrası ise yüzde 5,1 oldu.

YABANCI ÜLKELERİN AÇIKLAMALARI

Operasyon öncesinde Batılı ülkelerin ve Arap Birliği´nin Barış Pınarı Harekatı´na yönelik kınama ve yaptırım açıklamalarını haksız bulanların oranı yüzde 42,6 olurken operasyon sonrası açıklamaları haksız bulanlar 43,6´ya çıktı.

Kınama ve yaptırım açıklamalarını operasyon öncesinde haklı bulanların oranı yüzde 18,2´yken operasyon sonrası bu oran yüzde 14,3´e düştü.

HDP´NİN HAREKATA KARŞI TUTUMU

"HDP´nin Barış Pınarı Operasyonu´na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna operasyon öncesinde `normal buluyorum, çünkü HDP, PKK/PYD terör örgütünün siyasal uzantısıdır´ diyenlerin oranı yüzde 72,1´ken operasyon sonrası yüzde 72 olarak belirlendi. `Olumlu karşılıyorum, HDP barış yanlısı bir partidir´ diyenler ise operasyon öncesi yüzde 18,8 olurken operasyon sonrası 17,8´e düştü.

Katılımcıların yüzde 93,7´si ABD´nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG´ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3´te kaldı.

TÜRKLER HİÇBİR ÜLKEYE GÜVENMİYOR

Araştırmaya göre, `Barış Pınarı Harekatı´nda hangi ülkeye daha çok güveniyorsunuz?´ sorusuna katılımcıların yüzde 79,6´sı `hiçbir ülkeye´ diye cevap verirken, yüzde 9,7´si Rusya´ya, yüzde 1,8´i ABD´ye, yüzde 1,6´sı da İran´a güvendiğini belirtti.