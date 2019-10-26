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26 Ekim 2019 Cumartesi 11:06:35 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:08:39

Türkler Barış Pınarı Harekatı'nda en çok hangi ülkeye güveniyor?

Türklerin yüzde 79,6sı Barış Pınarı Harekatında hiçbir ülkeye güvenmiyor. En fazla güvenilen ülke ise yüzde 9,7 ile Rusya olurken onu yüzde 1,8 ile ABD, yüzde 1,6yla da İran izledi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABDnin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPGye verdiği silahları geri alacağına inanmayanların oranı da yüzde 93,7 oldu.

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı´na bakış açısını araştırdı. Türkiye´nin 81 ilinde 7 bin 599 kişi ile yapılan çalışmada, Türkiye ile Amerika arasında yapılan mutabakatın öncesinde ve sonrasında vatandaşların görüşlerinde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.

Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yapılan araştırmada Türkiye´nin sınır güvenliğini sağlamak için operasyonun gerekli olduğunun düşünenlerin oranı yüzde 42,6´yken, operasyon sonrası bu görüşe katılanlar yüzde 45´e çıktı.

Harekat öncesinde operasyonu `Suriye üzerinde hak elde etmek´ olarak görenlerin oranı yüzde 13,9´ken operasyon sonrası bu rakam yüzde 12,7´ye geriledi.

Türkiye´nin kendi toprak bütünlüğünü sağlamak için Barış Pınarı Harekatı´nın gerçekleştirdiğini düşünlerin oranı operasyon öncesi 16,3 iken operasyonun ardından bu oran 13,3 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 93,7´si ABD´nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG´ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3´te kaldı.

BARIŞ PINARI HAREKATININ ZAMANLAMASI

Barış Pınarı Harekatı´nın zamanlamasına yönelik operasyon öncesinde katılımcıların yüzde 46,5´i geç kalındığını düşünürken operasyon sonrasında bu oran yüzde 53,8´e çıktı.

Araştırmaya göre harekatın tam zamanında yapıldığını düşünenlerin oranı operasyon öncesinde 28,5 olarak ortaya konulurken operasyon sonrası yüzde 24´e düştü.

Harekatın daha ileri bir tarihte yapılmasını düşünenler operasyon öncesinde yüzde 2,7´ydi, operasyon sonrası ise yüzde 5,1 oldu.

YABANCI ÜLKELERİN AÇIKLAMALARI

Operasyon öncesinde Batılı ülkelerin ve Arap Birliği´nin Barış Pınarı Harekatı´na yönelik kınama ve yaptırım açıklamalarını haksız bulanların oranı yüzde 42,6 olurken operasyon sonrası açıklamaları haksız bulanlar 43,6´ya çıktı.

Kınama ve yaptırım açıklamalarını operasyon öncesinde haklı bulanların oranı yüzde 18,2´yken operasyon sonrası bu oran yüzde 14,3´e düştü.

HDP´NİN HAREKATA KARŞI TUTUMU

"HDP´nin Barış Pınarı Operasyonu´na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna operasyon öncesinde `normal buluyorum, çünkü HDP, PKK/PYD terör örgütünün siyasal uzantısıdır´ diyenlerin oranı yüzde 72,1´ken operasyon sonrası yüzde 72 olarak belirlendi. `Olumlu karşılıyorum, HDP barış yanlısı bir partidir´ diyenler ise operasyon öncesi yüzde 18,8 olurken operasyon sonrası 17,8´e düştü.

Katılımcıların yüzde 93,7´si ABD´nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG´ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3´te kaldı.

TÜRKLER HİÇBİR ÜLKEYE GÜVENMİYOR

Araştırmaya göre, `Barış Pınarı Harekatı´nda hangi ülkeye daha çok güveniyorsunuz?´ sorusuna katılımcıların yüzde 79,6´sı `hiçbir ülkeye´ diye cevap verirken, yüzde 9,7´si Rusya´ya, yüzde 1,8´i ABD´ye, yüzde 1,6´sı da İran´a güvendiğini belirtti.

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