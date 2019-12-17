Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik çünkü biz büyük bir ülkeyiz." dedi.

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERLE DE GÖRÜŞMEYE HAZIR

"Ülkemizin hakkını gasbedenlere karşı attığımız bir adım." diyen İşler, anlaşmanın BM'ye de bildirildiğini söyledi.

İşler, "Türkiye olarak hep şunun altını çizdik; Akdeniz'in doğusunda adaletli ve insaflı bir paylaşımdan yanayız. Tek taraflı adımlar atılmaması gerektiğini müteaddit defalar söyledik" dedi.

Libya ile yapılan anlaşma sonrasında "Türkiye'nin diğer ülkelerle de görüşmeye ve müzakereye açık olduğunu" anlatan İşler, "Bu adımla hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını hem de Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarımızın haklarını savunmuş olduk. İki ülkenin lehine olan bu anlaşmayla tavrımızı net şekilde ortaya koyduk. Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağını gösterdik." diye konuştu.

"AKDENİ RUM VE YUNAN GÖLÜNE ÇEVRİLEMEZ

Türkiye'nin, Akdeniz'in doğusunda hakkının gasbedilmesini önlediğine dikkati çeken İşler, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik çünkü biz büyük bir ülkeyiz. Akdeniz'e bin 792 kilometre sınırımız var. En uzun sınır bizde. Türkiye yok sayılarak Akdeniz'in adeta Rum veya Yunan gölüne çevrilmesi hesapları, planları yapılıyor. Bu doğrultuda maalesef Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OYUNU BOZDU"

İşler, Libya ile anlaşmaya ilişkin Yunanistan ve BM'den gelen açıklamaların siyasi değerlendirmeler olduğunu, bunları dikkate almadıklarını söyledi.

"Bir ihtilaf varsa ki olduğunu düşünmüyoruz, o zaman başvuracakları merci hukuktur." diyen İşler, bugüne kadar verilen kararların, ortaya konulan içtihatların Türkiye'nin haklı olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

"Türkiye'nin aslında bu hamleyle oyunu bozduğunu, oyun kurucu olduğunu ortaya koyduğunu" vurgulayan İşler, "Akdeniz'de bunu yaptık ancak Türkiye uzun zamandır Suriye'de izlediği politikalarla oradaki oyunları da bozdu. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla tezlerini dünyaya kabul ettirdi" dedi.

(AA)