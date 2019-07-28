  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi
Kayınpederi damadını bıçakladı: Durumu ağır Kayınpederi damadını bıçakladı: Durumu ağır
Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yorgunluk gideren çay  Yorgunluk gideren çay 
Yeni rotası daha ucuz Yeni rotası daha ucuz
Canı hep sıkkın Canı hep sıkkın
Ustadan gençlere öğüt Ustadan gençlere öğüt
Paparazzi önlemi Paparazzi önlemi
Eski eşten dava Eski eşten dava
Evlenmek istiyor Evlenmek istiyor
Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı
Biten dizisiyle ödül yolunda Biten dizisiyle ödül yolunda
Minik fenomen Burak Minik fenomen Burak
Yabancı yatırımcı Türkiye'ye koştu Yabancı yatırımcı Türkiye'ye koştu
Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak? Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak?
Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi
Sturridge için çözüm aranıyor Sturridge için çözüm aranıyor
'Tenhada da dışarıda da aynıyız' 'Tenhada da dışarıda da aynıyız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı
Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı
Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
Kazan hırsızı suçüstü yakalandı Kazan hırsızı suçüstü yakalandı
Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:11:43

Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi

Vatan haini Can Dündar’ın jet tahliyesinde’ büyük rol oynayarak tartışmalara neden olan AYM Başkanı Arslan’ın, devlete katil’ diyen akademisyenleri de aklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Türkiye’nin terörle mücadelede yurtiçinde ve sınır ötesinde destan yazdığı günlerde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı skandal bir karar Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Terör örgütü PKK, Doğu illerini 2015-2016 yıllarındaki çukur eylemleriyle enkaza çevirmiş, olaylarda onlarca güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

GÖREVE GÜL ATADI

AYM’nin, PKK’ya yönelik operasyonlara karşı bildiri yayımlayarak güvenlik güçlerine ‘katil’ diyen 9 akademisyeni, hak ihlali kararı vererek aklaması tarihe kara bir leke olarak geçti. Sözde “Barış Bildirisi” başlığı altında PKK’ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenleri temize çıkarılmasına tepkiler, çığ gibi büyüyor. Görülmemiş skandal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, AYM başkanlığına atanan Zühtü Arslan’ın, kamuoyunda tartışma yaratan kararlarını akıllara getirdi. Arslan’ın arşivinde, büyük rol üstlendiği kararlar bir hayli dikat çekiyor. Terör destekçisi akademisyenleri destekleyen karara imza atan Arslan, MİT TIR’larıyla ilgili Cumhuriyet gazetesi tarafından 29 Mayıs 2015'te atılan ihanet manşeti ardından FETÖ işbirlikçiliği, darbe ve casusluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Can Dündar ve Erdem Gül'ün hak ihlaline uğradıkları yönünde karar verilmesinde başrolde yer aldı.

RAPORU YAZANA ÖDÜL

Vatan haini Dündar'ın tahliyesinin önünü açan ve bunu hemen kamuoyuyla paylaşan Arslan, gerekçesi yazılmayan bu karar nedeniyle büyük tepki çekmişti. AYM’yi karar almaya zorlayarak Dündar’ı serbest bıraktıran Arslan, 2008’de AYM'nin ‘gerekçesi yazılmamış kararlarını açıklamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu’ ifade etmişti. Arslan'ın kararını ‘gerekçesiz’ açıklayıp, Dündar'ın apar topar tahliye olmasını sağlaması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Arslan’ın kol kanat germesi ve üstün çabalarıyla cezaevinden çıkan Dündar, soluğu hemen yurtdışında almıştı. Arslan, vatan haininin tahliyesi için rapor yazan hakim Murat Şen’i de AYM Genel Sekreterliği'ne getirerek ödüllendirdi.  

FETÖ’DEN İFADE VERDİ

Geçmişte paralel yapının eline geçtiği gerekçesiyle kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'nı da yapan Arslan, FETÖ’cüleri koruduğu iddiasıyla Türkiye’nin gündemini meşgul etti. Arslan, emniyetteki FETÖ yapılanmasına ilişkin 2010'da başlatılan soruşturma kapsamında müfettişlere ifade verdi. ‘Emniyette FETÖ yapılanması görmediğini’ savunun Arslan’ın ifadelerinin ardından başlatılan soruşturma kapatıldı.

TERÖRE TEŞVİK ARTIK SUÇ DEĞİL!

PKK elebaşılarından Bese Hozat’ın talimatıyla ‘terör bildirgesi’ yayınlayan akademisyenler, açık açık devleti katliam yapmakla suçladı. Birçok güvenlik görevlisinin şehit edildiği, onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği hendek terörünü kutsayan söz konusu akademisyenler, askerlerin ‘kıyım’ yaptığı yalanını ortaya attı. Bildiriyle Türkiye’yi dünyaya şikâyet etmeye çalışan imzacılar, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza aldı. Ancak Anayasa Mahkemesi, verdiği bu ‘ifade özgürlüğü’ kararıyla ‘teröre teşvik’i suç olmaktan çıkarma adımı attı.

CHP'DEN SKANDAL KARARA DESTEK

Terör örgütünü kollayan ve güvenlik güçlerinin yap tığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenleri aklayan AYM’nin skandal kararına ilk destek, son seçimlerde PKK’nın siyasi kanadı HDP’yle ittifak yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, söz konusu ihanet bildirisine “düşünce özgürlüğü” diyerek kademisyenlerin suçsuz olduklarını savundu. CHP lideri, “Alınan karar doğru ama bu kararın bir oy farkla alınması demokrasimiz açısından kaygı verici. Normalde oybirliğiyle çıkması lazımdı” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri büyük tepki topladı.

Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi
Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak?
Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
TOKİ 4 ilde açık artırma ile konut satışı yapacak
Terör devleti İsrail'in Türkiye ve F-35 korkusu! İlk kez bu kadar net konuştular
Mesut Özil’in sığındığı restoran sahibi yaşananları anlattı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik bölümü daha açılıyor
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Devlet Bahçeli: F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na havadan İstanbul'u tanıttı
Saraçhane'de gerginlik yaşandı! Gözaltılar var
Ermeni medyası Türkiye'ye olan kinini itiraf etti
Alara Koçibey, tarzıyla adeta Hollywood yıldızlarını andırdı
Bahçeli: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?
Fatih Terim'den cevap: Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı
Çay bahçesine tabure diye koydular ama...
Zühtü Bey; buyrun hakime hanım ve evlatları sizi dinliyor!!!
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı
İşte günün kahramanı! Kediyi kurtarmak için...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ