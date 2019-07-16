  • Bist 100
    98066.2
  • Dolar
    5,7128
  • Euro
    6,4193
  • Altın
    258,7080
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
Kaman'da nohut hasadına başlandı Kaman'da nohut hasadına başlandı
Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile anlaştı Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile anlaştı
Koreli turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi Koreli turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi
Hong Kong'da sular durulmuyor Hong Kong'da sular durulmuyor
İsmail Çipe'nin talipleri artıyor İsmail Çipe'nin talipleri artıyor
Libya'da Hafter güçleri hastaneyi vurdu: 3 ölü Libya'da Hafter güçleri hastaneyi vurdu: 3 ölü
La Liga'da transfer rekoru! Şimdiden 1 milyar Euro'yu geçti La Liga'da transfer rekoru! Şimdiden 1 milyar Euro'yu geçti
Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş
Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı
Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek
Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu
ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor
Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu
Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi
Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş
Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor
Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor
Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Temmuz 2019 Salı 12:47:08 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:48:34

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden biri olan ve 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 'prenslerinden' biri olarak biliniyor.

İstanbul'da hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan soruşturma yürütülen Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinlemeleri sonucunda ulaştığı bilgileri ve uydurma içerikleri paylaştığı "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının yöneticilerinden olduğu belirtiliyor.
 
Deniz Harp Okulundan 1995'te ayrıldıktan sonra 2001'de FETÖ'nün üniversitelerinden Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun Vatandaş, yine FETÖ bağlantılı Aksiyon dergisinde uzun yıllar görev yaptı.
 
Zaman gazetesinde de 2000-2004'te muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde bulunan Vatandaş, 2006'dan bu yana ABD'de yaşıyor.
 
ABD'de FETÖ'nün desteğiyle New York'taki New School'dan yüksek lisans ve Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesinden doktora dereceleri alan Vatandaş, FETÖ'nün "Today's Zaman" adlı İngilizce gazetesinde de çalıştı.
 
Vatandaş, Amerikan yayın kuruluşu Huffington Post'ta ve kendi kurduğu "Politurco.com" adlı internet sitesinden Türkiye karşıtı yazılar yazmayı sürdürüyor.
 
Komplo teorilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi karalayan birçok kitap da kaleme alan Vatandaş, sosyal medyadan örgüt propagandası yapmaya ve Türkiye'yi karalamaya devam ediyor.
 
FETÖ içinde "üst düzey yönetici" konumunda bulunduğu belirlenen Vatandaş, Gülen'in "prenslerinden" biri olarak biliniyor.
 
Gülen'in yabancı basına verdiği röportajların organizasyonlarına katkıda bulunan Vatandaş, ABD'deki akademisyen ve siyasetçilere de örgüt adına lobicilik yapıyor.

"FUAT AVNİ HESABININ YÖNETİCİSİ OLDUĞU" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede, Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.
 
Sanık Oğuz Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefonla irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı, "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcısı ve ABD'de ikamet eden Vatandaş'la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.
 
İKİ AYRI BİLET ALARAK KAÇMIŞTI

Bakırköy Başsavcı Vekilliğine 2016'da getirilen Okan Özsoy'un tamamladığı iddianamede, Vatandaş'ın deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve iki ayrı uçak biletiyle yanıltma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı.
 
"Fuat Avni" hesabını ilk kuran ve deşifre olan Said Sefa'dan sonra hesabı kullanan kişinin ABD'de yaşayan Vatandaş olduğunun öğrenilmesi üzerine, dönemin soruşturma savcısı Özsoy, terörist Vatandaş'ın bilgi sızdırılmadan yakalanması için hemen talimat vermişti.
 
İstihbarat Daire Başkanlığıyla yapılan teknik araştırma neticesinde, hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı, zaman zaman Türkiye'ye gelip giden Vatandaş'ın burada da hesabı kullandığı belirtilmişti.
 
AA EKİBİ VATANDAŞ'I NEW JERSEY'DE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

AA ekibi geçen yıl haziranda Vatandaş'ı New Jersey eyaletinde Clifton semtindeki FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe), ardından da Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimlerce işletilen Kafe (Cafe) 46'da görüntülemişti.
 
AA muhabirinin, "FETÖ firarisi" olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalışmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru geçmişti.
 
Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekmişti.

(AA)

Darbeci hainler hesap veriyor... İstinaf Mahkemesi onadı!
Son dakika... Türkiye'den AB'ye rest! Dördüncü gemiyi de göndereceğiz
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!
Transfer Terim'in iki dudağının arasında! 'Tamam' derse iş bitecek
70 milyonluk talihli ortaya çıktı!
ABD medyası yazdı... İşte yaptırıma karşı Türkiye'nin kozu
Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile anlaştı
Emekli zammı yarın hesaplarda
PKK'lı teröristler dün katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı
S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret!
Perde arkası ortaya çıktı: Pentagon'u Trump engelledi
Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
Tek taş seçme zamanı
S-400 sevkiyatı kapsamında 12. uçak Mürted'e indi
Göndermeler havada uçuştu
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle
Yunan'da Bora ve S-400 korkusu
İsyan var: Bu ikisini alıp veteran takımı mı olacağız!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ