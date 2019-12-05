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05 Aralık 2019 Perşembe 13:03:12 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 13:04:22

Türkiye'ye destek çıkmıştı! Esed rejimi istedi, BAE tutukladı

Birleşik Arap Emirlikleri ile Esad rejimi Türkiye düşmanlığında uzlaştı. İç savaşın başında Şam’la kestiği ilişkileri 2018’de yeniden tesis eden BAE, rejimin talebi üzerine Barış Pınarı Operasyonuna destek veren Suriyeli iş adamı Muhanned El Masri’yi tutukladı.

Suriye’de iç savaşın başında kapattığı Şam Büyükelçiliği’ni 2018’de yeniden açarak Esad’la ilişkilerini düzelten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), rejim ile Türkiye karşıtlığında birleşti. Şam rejiminin talebi üzerine, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen muhalif iş adamı Muhanned El Masri, Abu Dabi’de tutuklandı. 

BARIŞ PINARI’NI DESTEKLEMİŞTİ 

Arabi 21 sitesinin haberine göre, Abu Dabi’de yaşayan Damasco Gruğ’un sahibi Suriyeli iş adamı El Masri ‘Şam İnterpolü’ olarak bilinen Esad rejiminin Uluslararası Polis Kolu’nun isteği üzerine yakalandı. ‘Terörü finanse etmek’ ve ‘terör örgütleri adına para aklamak’ suçlarından hakkında işlem yapılan Masri’nin Şam’a iade edeceği öğrenildi. Suriye muhalefetini destekleyen ve iç savaşın ardından BAE’ye yerleşen Masri’nin, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya karşı Barış Pınarı Operasyonu ile kurmayı planladığı güvenli bölgenin destekçilerinden biri olduğu biliniyor. Masri, Türkiye’nin YPG’den temizlenmiş alanda kurmak istediği güvenli bölgedeki ekonomik projelerin Suriye halkını güçlendireceğini söylemiş ve bu plana maddi destek sunacağını ifade etmişti. 

ŞAM’A ÖVGÜ 

Masri’nin tutuklanması, BAE ile Esad’ın ilişkilerini ‘Türkiye düşmanlığı’ üzerinden tesis ettiği izlenimi veriyor. BAE’nin Şam Maslahatgüzarı Abdulhakim en-Naimi de önceki gün Suriye’deki Beşar Esad rejiminden övgüyle söz etmişti. El-Yevm sitesinin haberine göre, Naimi, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 48’inci yıl dönümü dolayısıyla BAE’nin Şam Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda, “BAE ve Suriye arasında güçlü, sağlam ve ayrıcalıklı ilişkiler var” demişti. Esad rejiminden ‘ferasetli bir yönetim’ olarak nitelendiren Naimi, Suriye’nin tamamında güvenlik ve istikrara ulaşılmasını temenni ettiklerini belirtmişti. BAE, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’de Şam’daki büyükelçiliğini kapatmış, 7 yıllık bir aranın ardından 2018’de yeniden açmıştı. 

(Star Gazetesi)

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