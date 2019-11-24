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24 Kasım 2019 Pazar 13:27:45 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 13:29:02

Türkiye'nin yıldız ve gezegeninin adı 17 Aralık'ta açıklanacak

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldız ve yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu gezegene isim verme kampanyasının sona erdiğini, isimlerin 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi Birliğince (IAU) açıklanacağını belirtti.

Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un IAU'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olması dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını söyledi.

Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, "Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı ama harika isim önerileri geldi." dedi.

Kampanyaya değişik merkezlerden ve bireysel katılımların da olduğunu anlatan Küçük, "Türkiye'ye verilen WASP-52 kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verilmesi kampanyası sona erdi. Uluslararası Astronomi Birliğinin isim verme konusunda birtakım kıstasları, kuralları var. Bu kurallara uyan 6 ismi belirledik ve birliğe gönderdik." diye konuştu.

Küçük, Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki yıldız ve gezegenin isminin 17 Aralık'ta IAU tarafından açıklanacağını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN HARİKA İSİMLİ BİR YILDIZI VE GEZEGENİ OLACAK"

Gezegen ve yıldıza verilecek isimlerin 7 kişilik jürileri tarafından listelendiğini anlatan Küçük, "IAU büyük ihtimalle ilk sırada belirlediğimiz ismi bize bildirecek. Biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin harika isimli bir yıldızı ve gezegeni olacak. Yasal olarak ismin açıklanmasını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Küçük, Türkiye'ye isim verme hakkı tanınan gezegenin yaşanabilir değil Jüpiter gibi bir gaz gezegeni olduğunu, yıldızın ise ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebileceğini belirtti.

(AA)

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