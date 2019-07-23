Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

AA