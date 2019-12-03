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03 Aralık 2019 Salı 18:37:54 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 18:50:59

Türkiye'nin tarihi imzası panikletti! Yunanistan ve Rum bunu hazmedemedi

Türkiye ile Libya arasında uluslararası hukuka uygun şekilde imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik Yunanistan ve Rum tarafının haddini aşan tepkiler sürüyor.

Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya’dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini istedi. Yunanistan, Libya'ya, anlaşma metnini göndermesi için cuma gününe kadar süre tanıyan bir nota verdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Güney Kıbrıs’taki Libya maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı.

Libya'nın Türkiye'yle imzaladığı anlaşmanın BM Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal ettiği iddiasını dillendiren Yunanistan ve Rum hükümetleri diplomatik girişimlerini de bu yönde yapıyor.

RUMLAR'DAN YOĞUN ÇABA

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün Libyanın Güney Kıbrıs maslahatgüzarıyla muhtıra hakkında görüştü. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Libya'nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs'a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

"HUKUKİ TEMELE DAYANMIYOR"

Hristodulidis, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya'nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtti. Rum Bakan, söz konusu anlaşmanın 'hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini' ileri sürdü.

"CUMA"YA KADAR SÜRE VERDİLER

Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını hukuki temele dayanıyor bulundu. Yunanistan da, Libya'dan anlaşma metnini nota ile istedi. Yunanistan, Libya'ya anlaşma mentinin kendilerine Cuma'ya kadar gönderilmesi yönünde bir nota verdi.

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