Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar

Saatler sonra görücüye çıkacak olan Türkiye'nin yerli otomobilinden dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gün yüzüne çıkacak olan yerli otomobilde gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINDA BÜYÜK RAHATLIK

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

HOLOGRAFİG ASİSTAN TEKNOLOJİSİ DÜNYADA İLK KEZ KULLANILACAK

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek.

Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.