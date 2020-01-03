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03 Ocak 2020 Cuma 00:50:38 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 01:00:35

'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap

TBMM'de oylanan Libya tezkeresi 183'e karşı 332 oyla kabul edildi. Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından CHP cephesi saldırıya geçti. Türkiye'nin çıkarları karşısında her role bürünen CHP ve yandaşları gerçekleri halka yanlış anlatmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce söylediği "Kıyılarımıza hapsetmek istiyorlar" sözlerinin perde arkasını görmezden geliyor. İşte 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap

Türkiye'den askeri destek isteyen Libya'ya olumlu cevap çıktı. TBMM'de yapılan oylamada 332 oy ile Libya tezkeresi çıktı. Türkiye'de bazı kesimlerin neden İsrail ve Yunanistan gibi Libya tezkeresini istemedikleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ KIYILARA HAPSETMEK İSTİYORLAR!

Başkan Erdoğan 22 Aralık 2019'da yaptığı konuşmasında, "Yunanistan uzunca bir süredir Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirmenin peşindeydi. İsrail'in benzer çabalarda olduğunu biliyoruz. Bizim kimsenin hakkını gasp etmek gibi niyetimiz yok. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok. KKTC ve Libya ile başladığımız süreçten vazgeçersek, denize girecek kıyı, olta atacak sahil bırakmayacaklar. Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin" demişti.

CHP İSTEĞİ İLE İSRAİL VE YUNANİSTAN'IN AMACI NEDEN ÖRTÜŞÜYOR?

İsrail, Yunanistan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'daki çıkarlarının karşısında durmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermemesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı son açıklamasında yine engel olmaya çalışmıştı.

CHP'den yapılan açıklamada; "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan uğraşların tek sebebinin ise Başkan Erdoğan'ın "Kıyılarımıza hapsetmek istiyorlar" sözünde ortaya çıkıyor.

Eğer Türkiye Libya'nın resmi hükümetine destek vermez ve Fransa, ABD, BAE, Rusya destekli Hafter kazanırsa, Türkiye kıyılarından fazlasında ticaret yapamayacak.

"Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" diyenler, Türkiye'yi kırmızı çember ile belirlenen alana sıkıştırmak istiyor..

İşte Libya ile yapılan anlaşma sonrası oluşan harita...

İmzalanan mutabakatla İsrail, Yunanistan ve Mısır, Türkiye'den onay almadan Akdeniz'de adım atamayacak.

İŞTE LİBYA TEZKERESİNİN İÇERİĞİ

- Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine tedbir almak

- Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek

- Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak

- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak

- Kitlesel göç gibi risklere karşı güvenliği sağlamak

- Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak

- İleride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak

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