30 Aralık 2019 Pazartesi 11:38:46 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:40:31
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.
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