Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.
Kaza, öğle saatlerinde Batman ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle Türkiye'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Batman’dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
- Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
- Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma, Doğu Akdeniz’de 10 yılda kurulan ittifakı şoke etti
- İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın!
- Konu kapanmadı! CHP’deki çete aranıyor