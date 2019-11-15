Türkiye'nin diplomatik zaferi

Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinden Türkiye adına hezimet bekleyen iç ve dış mihraklar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ankara'nın diplomatik kazanımlarını hazmedemeyen Batı medyası çılgına dönerken, içerden de tarihi zirveye gölge düşürme çabaları sergilendi. Beyaz Saray'daki krtiki zirvenin ardından, Türkiye'den intikam almak için gündeme getirilen sözde soykırım tasarısı geri çekildi. Ağır ekonomik yaptırımlar devreye sokulacağı iddia edilirken, daha fazla yatırım kararı alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasında uzlaşma sağlandı.

MEKTUBA TEPKiLERi OLMADI

Başkan Erdoğan, Trump'a iade ettiği mektubuna ilişkin, “Mektubu iade ettiğimde tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermek lazım” diye konuştu.

S-400 ISRARI SONUÇ VERDİ

Başkan Erdoğan, Washginton dönüşünde habercilere zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400 ve F-35 konularında yaşanan gerilimle ilgili gelişmeyi şöyle aktardı: “Patriotları almaya hazır olduğumuzu Sayın Trump'a söyledim. F-35 programının müşterisi değil ortağı olduğumuzu da kendilerine hatırlattım. 'Aynı şeyi Yunanistan için bugüne kadar hiç söylemediniz. Şu anda Yunanistan'da S-300 var. Orası için hiç böyle bir ses çıkmadı. Orası için böyle bir adım atmıyorsunuz' dedik.

TRUMP'I ÇOK OLUMLU GÖRDÜM

Bu kadar ısrarı görünce S-400 meselesinin çözümü için dedik ki, 'Gelin bizim tarafta İbrahim Bey, öbür tarafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien birlikte, NATO'nun koordinatörlüğünde savunma bakanlıklarımızı da devreye sokmak suretiyle bir çalışma başlatalım ve bu çalışmanın neticesinde durumu görelim. Şu anda bu görevlendirmeyi yaptık. Temennim odur ki, çalışmalar sonunda olumlu bir netice alırız. Fakat ben burada da yine Trump'ı çok daha olumlu gördüm. Yaklaşımlarında daha yapıcı gördüm.

100 MİLYAR DOLARlık TİCARET

Erdoğan, ABD'yle ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini belirterek, “Heyetlerarası görüşmede özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine nasıl ulaşacağımızı, Halkbank meselesini ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularını da ele aldık. Amerika'da ülkemiz aleyhine oluşturulan siyasi iklimin hangi saiklerle yapıldığını ve arkasında kimler olduğunu biliyoruz. Dezenformasyon faaliyetlerine karşı haklı tezlerimizi her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Bu hususlar dikkate alındığında ziyaretimizin genel manada olumlu geçtiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

TERÖR VİDEOSU ÇOK ETKİLEDİ

ABD Başkanı Trump'a, YPG terörünü anlatan video izlettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Çok etkilendi” dedi.

Görüşmede ABD Başkanıa Trump'a YPG terörü ve elebaşı Abdi Şahin'le ilgili video izleten Başkan Erdoğan konuya ilişkin şunları aktardı: “Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hâlâ 'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın.” Abdi Şahin'le (Mazlum Kobani) ilgili CIA belgesine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Tabii bu gizli bir belge. CIA Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeyle bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de 'Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz' dedik” ifadelerini kullandı..

ASLA BAŞ EĞMEYİZ

Erdoğan, medya ve siyaset aracılığıyla Türkiye'ye karşı iftira kampanyası yürütenlere “Bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz” diye seslendi.

BEYAZ Saray'daki tarihi zirvenin ardından, Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye aleyhine çirkin iftira kampanyaları yürütenlere sert tepki gösterdi.

ATILMASI GEREKEN AdIMI ATTIK

Türk- Amerikan ilişkilerinin son günlerde sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Biz Türkiye olarak, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmaya çalıştık. Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için hangi adımları atmak gerekiyorsa onları da atmaktan bir an olsun çekinmedik. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz.”

BEDELİNİ AĞIR ÖDETECEĞİZ

Başkan Erdoğan, 9 Ekim'de başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının ifadesi olduğunun altını çizerek, “Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekat değildir, sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta olan bir harekattır. Bu nerede olursa olsun, biz teröristlerle terör örgütleriyle karşı karşıyayız ve bunların da bedelini onlara ağır ödeteceğiz” diye konuştu.

ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

CHP'YE yakınlığıyla bilinen internet siteleri ve gazetelerde, Başkan Erdoğan'ın Amerika ziyaretine gölge düşürebilmek için bir fotoğraf karesi üzerinden, çirkin bir algı operasyonu yapılmak istedi. Haberde, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, aralarında Lindsey Graham'ın da olduğu Cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye davet etti. Graham'ın iki lider önünde de bacak bacak üstüne atarak oturması dikkat çekti. Aynı karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise ayakta beklemesi tepki topladı” ifadelerine yer verildi. Algı operasyonuna kalkışanlar, kadrajlı olarak servis ettikleri fotoğrafla komik duruma düştüler. Çünkü aynı ortamda, bir başka noktadan çekilen fotoğrafta, Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı olan Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görülüyor.