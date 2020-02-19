19 Şubat 2020 Çarşamba 20:29:38 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:32:43
'Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak'
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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