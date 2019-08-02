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02 Ağustos 2019 Cuma 12:18:19 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:19:56

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.

Genel hastanede 308, kadın-doğum çocuk hastanesinde 222, kalp-damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak yer alıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda.

Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan, Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak konumlandırılan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca Türkiye'nin en büyük yanık merkezi bulunuyor.

Hastanenin resmi açılışını 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YANIK MERKEZİ BU HASTANEDE
 
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da Bursa Şehir Hastanesinin Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'i içine alan yaklaşık 6 milyonluk bir bölgeye hitap edecek şekilde planlandığını söyledi.

Şehir hastanesinin normal devlet hastanesinden ziyade bir sağlık kompleksi olarak hizmet vereceğini dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Hastanemizin tamamen hizmete girmesiyle bölge dışına hasta sevkini bitirmiş olacağız. Çünkü bu hastanemizde son teknoloji kullanılıyor ve ileri seviyede nitelikli hizmet veriyoruz. Bursa Şehir Hastanesi nitelik olarak Türkiye'nin en iyileri arasında. Burada dünya çapında ileri seviyede kanser tedavisine yönelik hizmet verilecek. Türkiye'nin en büyük yanık merkezi hastanemizde yer alıyor. Perinatolojiden reimplantasyona, genetik tanı ve tedavi merkezinden talasemi tanı ve tedavi merkezine varıncaya kadar ileri seviyede hizmetlerin verildiği bir merkez olacak. O yüzden Bursa Şehir Hastanesini sadece Bursa'ya değil bölge açısından da kritik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ VERİLEN HİZMETLERDEN SON DERECE MEMNUN"
 
Akan, Bursa Şehir Hastanesinde ileri teknolojinin kullandığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız verilen hizmetlerden son derece memnun. Çünkü bir kuruş para vermeden en ileri seviyede hizmet alıyor. Özel hastanelerden daha ötede hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız hizmet alırken memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Devletimizin geldiği seviye açısından biz bunu çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Hastaneye Bursa'nın her yerinden kolayca ulaşıldığını anlatan Akan, şöyle devam etti:

"İnşallah metronun da hizmete girmesiyle daha iyi olacak. 6 hastanenin bir araya gelmesiyle oluşan bir sağlık kompleksinden bahsediyoruz. Kadın-doğum hastanesi var ve ilk günden itibaren doldu, çok ciddi talep var. Genel hastanemiz yüzde 70 doldu. Diğer taraftan kanser hastanemiz bölgedeki çok ciddi boşluğu doldurdu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz şu anda Türkiye'nin en büyüğü. İlk günden itibaren yoğun bakımlarımızın yüzde 60-70'i doldu."

Akan, günde ortalama 5 bin hasta kabul ettiklerini dile getirerek, "Acil servislerde ise günde ortalama 800 kişi tedavi ediliyor. Hastanemize halkımızın çok ciddi teveccühü var. Nitelikli hizmetler üretmek adına Türkiye'nin doktorlarını buraya davet edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yanık merkezi hizmete girecek. Türkiye'nin her tarafından hasta kabul edeceğiz." diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI
 
Hasta kabulüne başladığı 16 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 70 bin hastayı misafir eden Bursa Şehir Hastanesi vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Duman (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye geldiğini söyledi.

Aslen Iğdırlı olduğunu ve Bursa'da ikamet ettiğini belirten Duman, "Hastaneye ilk kez geldim. Burası Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri, onunla gurur duyuyoruz. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Özel hastaneden çok daha ileride, kaliteli ve konforlu." dedi.

Halil Şimşek (71) ise hastaneye ikinci kez geldiğini anlatarak, "Personelin ilgi ve alakası çok güzel. Personel her konuda yardımcı oluyor. İnşallah böyle devam eder. Önceden sabah güneş doğmadan gidip randevu alıyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Eskiye göre her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Meryem Aykış (55) da hastaneyi çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

(AA)

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