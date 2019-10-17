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17 Ekim 2019 Perşembe 16:09:08 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:17:31

Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı: Atatürk Evi ve konsolosluğumuza saldırmaya kalktılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin, "Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleridir' dedi. Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup da, Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu'nun bahçesine girerek gösteri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun görevlilerince eylemcilerin Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alındığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bilahare Türk milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

TÜRKİYE'NİN SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na da saldırdı.

Sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında girdiği tahmin edilen yaklaşık 11 kişi "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler, Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan aralarında Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) de bulunduğu bazı sol gruplar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başkent Atina'da Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

''PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez.

Bu terörist grupların Atatürk Evi’ne zarar vermeye, Başkonsolosluğumuz görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eylemi daha plan aşamasında engellenmelidir. Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır.

Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi’ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir.

Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi’ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir.''

AA

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