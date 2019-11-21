Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış

  • Bist 100
    106834
  • Dolar
    5,7110
  • Euro
    6,3314
  • Altın
    270,2920
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van'da terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi Van'da terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi
Kekik alan artık türünü de bilecek Kekik alan artık türünü de bilecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi kararları açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi kararları açıkladı
Türkiye'nin 'rekortmen' kadınları Türkiye'nin 'rekortmen' kadınları
Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda PKK'ya ağır darbe vuruldu: 11 sığınak imha edildi Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda PKK'ya ağır darbe vuruldu: 11 sığınak imha edildi
Adana'da internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncusu yağma suçundan tutuklandı Adana'da internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: Yunan askerleri tüfekle dövdü Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: Yunan askerleri tüfekle dövdü
New York'ta Müslüman polisler ödül gecesi New York'ta Müslüman polisler ödül gecesi
Gannuşi: Nahda Tunus'un Kalbi Partisinin olduğu hükümette yer almayacak Gannuşi: Nahda Tunus'un Kalbi Partisinin olduğu hükümette yer almayacak
Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi
Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 'Yaşar Büyükanıt' Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 'Yaşar Büyükanıt'
Bakan Akar: TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır Bakan Akar: TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır
Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu İstanbul'u parsel parsel satıyor Ekrem İmamoğlu İstanbul'u parsel parsel satıyor
21 Kasım Dünya Televizyon Günü nedir? Dünya Televizyon Günü kutlanıyor! 21 Kasım Dünya Televizyon Günü nedir? Dünya Televizyon Günü kutlanıyor!
Doncic'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'ten Warriors'a 48 sayı fark Doncic'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'ten Warriors'a 48 sayı fark
Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti
Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 10:07:02 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:52:30

Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmenlerle ilgili açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı çok sert açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Başbakan Miçotakis'in "talihsiz ve mesnetsiz" açıklamalarının Yunanistan'ın "gerçekleri saptırarak" yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde 850 bin düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, bu geçişlerin yüzde 94 azaldığını ifade etti.

Aksoy, "Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, 'sıfır göçmen politikası' uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle:

Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur.
 
850 bin düzensiz göçmenin Avrupa’ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler %94 oranında azalmıştır.
 
Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, “sıfır göçmen politikası” uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir.
 
Türkiye,  yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır.
 
Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır.  
 
Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
 
Yunan Hükümetini,
 
- Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye, 
 
-Gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye, 
 
- Bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya, 
 
- Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye,
 
-Göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya,
 
-Göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ