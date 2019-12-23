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23 Aralık 2019 Pazartesi 11:06:46 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:19:16

Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine mesaj: Adaların hakları sınırlı, bunu gözardı ediyorlar

Türkiye ve Libya arasında imzalan mutabakatla ilgili Yunan gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Adaların hakları sınırlı, Yunan yönetimi bunu gözardı ediyor" dedi. Çavuşoğlu, "Yunan ve Rumlar haksız iddialar ile Doğu Akdeniz’de en büyük kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin dar bir deniz yetki alanı bölgesinde sıkışıp kalmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz" açıklamasında bulundun. İşte haberimizin ayrıntılar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesine demeç verdi. 

Bakan Çavuşoğlu, Libya mutabakatının tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgede haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi. 

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, uluslararası anlaşmalar yapma yetkisine sahip olan yegane makamdır. Bizimle akdettiği anlaşmanın benzerlerini, İtalya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile imzalamıştır. Libya ile akdettiğimiz muhtıra yasaldır ve geçerlidir."

"DOĞU AKDENİZ'DE EN BÜYÜK KIYI ŞERİDİNE SAHİP ÜLKEYİZ"

Deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda adaların haklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Maalesef Yunan yönetimi ve kamuoyu bu temel ilkeyi gözardı etme eğiliminde." diye konuştu. 

"Yunan ve Rumlar haksız iddialar ile Doğu Akdeniz’de en büyük kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin dar bir deniz yetki alanı bölgesinde sıkışıp kalmasını istiyor. Türkiye sınırlarından sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan 10 kilometrekarelik bir küçük adanın Yunan ana karasına 570 kilometre uzakta olmasına rağmen 40 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgeye sahip olmasını nasıl beklersiniz? Bu şekilde yapılacak olan deniz alanları paylaşımı adil olamaz."

"İKİ TARAF İÇİN KABUL EDİLEBİLİR SENEKLERE AÇIĞIZ"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların Uluslararası Adalet Divanı'na taşınması olasılığı olup olmadığına ilişkin bir soruya "Biz Uluslararası Adalet Divanı'nın, zorlayıcı yetkisi olduğunu otomatikman kabul etmiyoruz. Yunanistan da, bu konuda çekinceleri olduğunu defalarca dile getirmiştir. Yine de iki taraf için kabul edilebilir seçeneklere açığız." cevabını verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUMLARA ELEŞTİRİ

Kıbrıs sorunu ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu  "Rum kesimi çözüm yönünde irade taşımıyor." dedi.

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