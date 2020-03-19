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19 Mart 2020 Perşembe 21:47:00 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 22:06:30

Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için alkış tuttu.

Kentlerde saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." çağrısı yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü..

TÜRKİYE AYAKTA ALKIŞLADI

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bakan Koca'nın bugün saat 14.00 TBMM'deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerini alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.

Bu kapsamda saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Sosyal medyada "#BeraberBasaracağız" etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış isiminde destek verdi.

Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demir Grup Sivaspor ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yanı sıra birçok gazeteci ve sanatçı da destek verdi.

İSTANBUL TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

AA

 

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