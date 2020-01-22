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22 Ocak 2020 Çarşamba 13:24:45 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 13:30:34

Türkiye'den Rusya'ya çağrı: İdlib'te sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'de rejime verdiği desteği de tasvip etmediklerini belirterek, İdlib'te sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.

 Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" başlıklı açık oturumda konuştu.      

Çavuşoğlu, sorunları ve krizleri sadece yönetmek değil çözmek için uğraşılması gerektiğini vurgulayarak, "Kriz yönetimi er ya da geç hepimizi olumsuz etkileyecek." ifadesini kullandı.      

"REJİMİN SALDIRILARA YÖNELİK SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

Moderatör Brende'nin, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerine yönelik sorusu üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'yla Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Gürcistan ve Ukrayna gibi başka konularda da ihtilafları bulunduğunu ve Rusya'nın Suriye'de rejime verdiği desteği de tasvip etmediklerini söyledi.      

Bu sorunlara rağmen Rusya ile Suriye ve Libya gibi önemli krizlerin çözümünde birlikte çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu sayede İdlib'de insani krizin önüne geçebildiklerini söyledi.      

 Tüm bunlara rağmen İdlib'de durumun hala kritik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Rejimin ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik saldırıları kabul edilemez. Rejimin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusunda taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Berlin'de de bunu Putin'e tekrar hatırlattı." diye konuştu.      

"LİBYA'DA ATEŞKESE UYULMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Rusya ile farklı konularda ayrı düşünmesinin önemli konularda çözüm için iş birliği yapılmasına engel olmadığına değinen Çavuşoğlu, aynı şekilde İran'la da Suriye konusunda diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.      

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki temel sorunun Hafter olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:      

 "Ne Moskova'daki ortak açıklamayı imzaladı ne Berlin'de açık bir destek taahhüdünde bulundu. Meşru Sarraj hükümeti ise iki konuda da yapıcı davranıp desteğini açıkladı. Türkiye'nin şu anda sadece askeri danışmanı ve eğitmeni var. Ateşkese uyulmasını bekliyoruz."      

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