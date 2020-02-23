Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu

Rusya'dan istenen İdlib şartları:

1-) M4 ve M5 otoyollarının kontrolü bizde olsun

2-) Mutlak ateşkes sağlansın

3-) Rus askerlerine herhangi bir saldırıyı biz bertaraf edelim

Devletimiz, Rusya ile yaptığı görüşmelerde İdlib'de huzur ve güvenliğin sağlanması ve gözlem noktalarına taciz ateşleri ve saldırıların önlenmesi için üç şartın kabul edilmesini istiyor.

Türkiye'nin üç şartı, M4 ve M5 otoyollarının kontrolünün Mehmetçik tarafından sağlanması, mutlak ateşkesin gerçekeştirilmesi ve Rus askerlere karşı yapılacak bir saldırının Türk askerleri tarafından bertaraf edilmesi.

Önümüzdeki günlerde Ruslarla yapılacak üçüncü görüşmede Türkiye'nin talepleri yeniden masaya getirilecek.

Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerin ilk iki turunda, önemli birer ikmal güzergâhı olan M4 ve M5 otoyollarının durumu en önemli gündem başlıklarından biri olmuştu.

KAHRAMAN ORDUMUZUN SAHADAKİ HAZIRLIKLARI TAMAM

Suriye'de istikrarın sağlanmasını önceleyen Türkiye, askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Sahadaki gelişmeler başta Başkan Erdoğan olmak üzere devletin üst kademesinin yakın takibinde.

Erdoğan'ın, Şam rejimine bağlı birliklerin gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi için verdiği zamanın bitmesine bir haftadan az süre kaldı.TSK harekete geçmek için Başkomutanın emrini bekliyor.

Sabah