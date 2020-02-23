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23 Şubat 2020 Pazar 09:38:12 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:02:13

Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu

İdlib ateş çemberi. Başkan Erdoğan'ın vatan müdaafası sınır ötesinde başlar doktrini bütün kararlılıkla devam ediyor. Türkiye ile Rusya arasında tansiyon hiç bu seviyede yükselmemişti. Ankara, İdlib çıkmazından çıkmak için Moskova'ya 3 şart koştu. Rusya'nın kabul etmesinden başka bir diplomatik çare kalmadı.

Rusya'dan istenen İdlib şartları:

1-) M4 ve M5 otoyollarının kontrolü bizde olsun
2-) Mutlak ateşkes sağlansın
3-) Rus askerlerine herhangi bir saldırıyı biz bertaraf edelim

Devletimiz, Rusya ile yaptığı görüşmelerde İdlib'de huzur ve güvenliğin sağlanması ve gözlem noktalarına taciz ateşleri ve saldırıların önlenmesi için üç şartın kabul edilmesini istiyor.

Türkiye'nin üç şartı, M4 ve M5 otoyollarının kontrolünün Mehmetçik tarafından sağlanması, mutlak ateşkesin gerçekeştirilmesi ve Rus askerlere karşı yapılacak bir saldırının Türk askerleri tarafından bertaraf edilmesi.

Önümüzdeki günlerde Ruslarla yapılacak üçüncü görüşmede Türkiye'nin talepleri yeniden masaya getirilecek.

Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerin ilk iki turunda, önemli birer ikmal güzergâhı olan M4 ve M5 otoyollarının durumu en önemli gündem başlıklarından biri olmuştu.

KAHRAMAN ORDUMUZUN SAHADAKİ HAZIRLIKLARI TAMAM

Suriye'de istikrarın sağlanmasını önceleyen Türkiye, askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Sahadaki gelişmeler başta Başkan Erdoğan olmak üzere devletin üst kademesinin yakın takibinde.

Erdoğan'ın, Şam rejimine bağlı birliklerin gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi için verdiği zamanın bitmesine bir haftadan az süre kaldı.TSK harekete geçmek için Başkomutanın emrini bekliyor.

Sabah

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