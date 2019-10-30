Çekilme yetmez, sızanı vururuz

Soçi mutabakatı sonrasında terör örgütü YPG’ye tanınan 150 günlük çekilme süresi dün doldu. ABD ile Ankara, Rusya ile de Soçi mutabakatları sonrasında Türkiye’nin güney sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturulması Rusya ve ABD’nin verdiği yazılı güvencelerle sağlandı. Diplomatik kaynaklar, ''150 saat dolduğunda, her YPG’li bizim için hedeftir. Bunu Ruslara da söyledik. Rusların şu ana kadar durduğu nokta bizim için tatmin edici'' dedi.

Diplomatik kaynaklar, ''YPG'nin 30 km içeriye çekilmesi, sınırlarımızda bir terör devleti olasılığını tümüyle ortadan kaldırdık. Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' diyerek Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha yineledi.

REJİMİN MESELESİ

Terör örgütünün 30 km derinlikte yeni bir oluşuma gitmesi, bölgedeki demografik yapıyı bozmaya çalışmasının hatırlatılmasına ise aynı kaynaklar, “Çekildikleri bölgedeki demografik yapıyı bozma girişimleri, çekildikleri bölge Arap nüfusun yoğun olduğu bir bölge, defacto bir bölünme ihtimaline ise rejim izin vermeyecektir. Bunun garantisini Ruslar da bize iletti” cevabını verdi.

ELİMİZ GÜÇLÜ

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile saha ve masa olmak üze iki temel enstrümanı devreye soktu. Diplomatik kaynaklar, ''Sahada iyi işler çıkarıldığı için masaya güçlü oturduk. Sadece Barış Pınarı değil daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı dahil. Bu harekatların toplamı bizim masadaki argümanlarımızı güçlendirdi, işimizi kolaylaştırdı'' değerlendirmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, ''Bugün yapılacak anayasa komitesi toplantısına da elimiz çok güçlü ve kartlarımız sağlam gidiyoruz. ABD ve Rusya ile sağladığımız mutabakatı bizim önerimiz ve taslak metnimiz üzerinden oldu'' dedi.

SIRAYA GİRDİLER

ABD ve Rusya ile Barış Pınarı Harekatı statükosunun korunması ile derinlik ve uzunluk konusundaki maddeler üzerinde çok uzun müzakereler yapıldı. Türkiye Ankara ve Soçi’de yapılan uzun müzakereler sonrasında kırmızı çizgilerini iki tarafa da kabul ettirdi. Diplomatik kaynaklar iki anlaşmayı da ''Mutabakatlardan sonra Barış Pınar Harekatı’nın bizim açımızdan zaten tartışmasız olan meşruiyeti dünyada da kabul gördü. Artık Türkiye ile başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı ve güvenlikli bölge önerilenimizi kabul ederek masaya oturmak istiyorlar'' dedi.

OYUN BOZULDU

Kaynaklar, ''ABD ve Ruslarla yaptığımız anlaşma oyunu bozdu. Almanya, Fransa ve İngiltere görüşmek için sıraya girdiler. Büyük oyun sınır hattımız boyunca YPG kontrolünde bir devletçik oluşturmaktı. Ancak şimdi böyle bir olasılık artık yok'' tespiti yaptı. Diplomatik kaynaklar yeni durumu şöyle anlattı:

A VE B BÖLGELERİ

''Güvenlikli bölge, A ve B bölgesi olarak iki kategoride değerlendirmek gerekiyor. B bölgesi, Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki 129 km uzunluk ve 30 km derinliktir. A bölgesi ise Kamışlı ve Kobani’nin de dahil olduğu bölgedir. Güvenlikli bölge hedefimiz A ve B bölgelerini kapsayan Kobani ve Kamışlı’yı da içeren 444 uzunluk ve 30 km derinlikteki tüm bölgeyi kapsıyor. ABD ve Rusya ile görüşmelerimizde de bunu böyle anlattık ve kabul gördü.''

4 ÜLKE İLE SIĞINMACI KONFERANSI

Başkan Erdoğan, muhatapları başta olmak üzere her platformda güvenlikli bölgeyi sığınmacılar için istediğini dile getirdi. Türkiye, güvenlikli bölgede hedefleri arasında sığınmacıların dönüşünü en baş sıralarda gösterdi. Türkiye her platformda, barınma, tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayi alanında istihdamlar için finansman kaynağını tartışmaya açtı. Bu kapsamda ilk etapta en çok sığınmacının bulunduğu Irak, Lübnan ve Ürdün ile sığınmacılar için uluslararası konferans yapılacak. Bu konferansa, finansmanın sağlanması için AB üyesi ülkeleri de çağırılacak. Konu, BM ve Londra’da yapılacak NATO toplantısında da taşınacak.

RUSYA: ÇEKİLME TAKVİMDEN ÖNCE TAMAMLANDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını açıkladı. Şoygu, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, “Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi” ifadelerini kullandı.

ALTUN: ORTAK DEVRİYE İLE GÜVENLİ GÖLGEYİ KURACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya tarafından YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolduğunu vuurguladı. Altun, “Türkiye ile Rusya, YPG’li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge’yi kuracağız” dedi.

(Star Gazetesi)