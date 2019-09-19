19 Eylül 2019 Perşembe 18:02:50 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:24:36
Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri üzerinden tepki gösterdi, "Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi uyardı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi
Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.
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- Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
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