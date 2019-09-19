Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi uyardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi

Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.