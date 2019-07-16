Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle

  • Bist 100
    98220
  • Dolar
    5,7087
  • Euro
    6,4276
  • Altın
    257,7760
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor, Hadi Sacko'yu renklerine bağladığını duyurdu Denizlispor, Hadi Sacko'yu renklerine bağladığını duyurdu
Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip koşarak denize atladı Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip koşarak denize atladı
Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı
Internacional, Galatasaray'ın istediği Rodrigo Dourado için 10 milyon Euro talep ediyor Internacional, Galatasaray'ın istediği Rodrigo Dourado için 10 milyon Euro talep ediyor
Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti! Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!
Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti! Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek
Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka kaç TL promosyon veriyor?
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı az kalsın denizde boğuluyordu Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı az kalsın denizde boğuluyordu
Ukrayna, Rusya'ya ekonomik kısıtlamayı 2021 yılına kadar uzattı Ukrayna, Rusya'ya ekonomik kısıtlamayı 2021 yılına kadar uzattı
ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Meksika'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi öldü Meksika'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi öldü
Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili
Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı
Beşiktaş, 8 gün içinde en az 4 transfer daha yapacak Beşiktaş, 8 gün içinde en az 4 transfer daha yapacak
Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Orhan Aydın gözaltına alındı Orhan Aydın gözaltına alındı
Göztepe, Manuel Fernandes için 1,5 milyon Euro ödemeye hazır Göztepe, Manuel Fernandes için 1,5 milyon Euro ödemeye hazır
16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi öldü Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi öldü
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
Myanmar'da domuz gribi salgınından 54 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da domuz gribi salgınından 54 kişi hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Temmuz 2019 Salı 09:02:52 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 09:09:27

Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle

Kuzey Irak’taki teröristlere karşı başlatılan Pençe Operasyonu’ öncesi yoğun diplomasi trafiği yönetildi. Irak, IKBY ve İran’la temas kurulup destek alındı. Böylece daha önceki operasyonlarda Irak ve IKBY yönetiminden duyulan Türk askerinin burada ne işi var söylemi bu kez dillendirilmedi.

Terör örgütü PKK’nın başta Kandil olmak üzere Kuzey Irak’taki varlığına son vermek için düzenlenen Pençe operasyonlarının ardındaki yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti. 27 Mayıs’ta başlatılan operasyon öncesinde Irak’la temas kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in görüşmesinde K. Irak’taki terör varlığı en önemli başlık oldu. Haziranda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak için Erbil’e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da terörle mücadeleye destek istedi. Böylece daha önceki operasyonlarda Irak ve IKBY yönetiminden duyulan “Türk askerinin burada ne işi var” söylemi bu kez dillendirilmedi.
 
TAHRAN DA PJAK’I VURUYOR

Türkiye, Suriye sürecinde işbirliği içinde hareket ettiği İran’la da PKK’yla mücadele konusunda temas kurdu. Türkiye’nin Pençe Operasyonu'nu başlattığı sırada Tahran yönetiminin de terör örgütünün İran ayağı PJAK’a karşı operasyona kalkışması işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirildi. 
 
174 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Operasyonu'nda 3 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 27 Mayıs’tan bu yana Pençe Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 71 oldu. Aynı dönemde Irak’ın kuzeyinde 174 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
 
SURİYE SINIRINA SEVKIYAT SÜRÜYOR

Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya askeri araç sevkıyatı yapıldı. İçinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy önceki gece Ceylanpınar’a ulaştı. Askeri araç, hudut karakollarında konuşlandırılacak.
 
(Akşam)

ABD medyası yazdı... İşte yaptırıma karşı Türkiye'nin kozu
S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret!
Perde arkası ortaya çıktı: Pentagon'u Trump engelledi
S-400 sevkiyatı kapsamında 11. uçak Mürted'e indi
Emekli zammı yarın hesaplarda
Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
İsyan var: Bu ikisini alıp veteran takımı mı olacağız!
Göndermeler havada uçuştu
Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle
Ersun Yanal'ın prensine yol göründü
82 milyon tek yürek
3 ile yayıldı: Ölü sayısı 14'e yükseldi
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
Çalışan anneye 4 destek birden
Türkiye için skandal karar! AB sınırı aştı
Başkan Erdoğan, 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: CHP'li yöneticiye terör propagandasından soruşturma
Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı: Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder
Başkan Erdoğan duyurdu! Çok istismar ediliyordu...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ