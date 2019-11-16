Türkiye'den oyun bozan hamle

Beyaz Saray’daki tavır değişikliğini Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, “Kişileri değil SDG'yi destekliyoruz. Bu destek de geçici” cevabıyla gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesinden hezimet bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. İç ve dış mihraklar, Türkiye’nin diplomatik zaferini hazmedemese de yeni dönem zirvesinin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Trump’la yaptığı görüşmede izlettiği video ve sunduğu belgelerle Erdoğan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu olarak bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin’in kanlı geçmişini bir kez daha gözler önüne serdi. 'General Mazlum Kobani' etiketiyle kahraman gibi sunulan teröristin emrini verdiği sivil katliamları, tek tek gösterildi.

PARLATMA HAMLESİ ÇÖKTÜ

YPG/PKK elebaşılarından Şahin’i dünya kamuoyuna parlatarak pazarlama operasyonu, bizzat Erdoğan’ın bu hamlesiyle çökertildi. Erdoğan, yüzlerce sivilin yanı sıra onlarca asker ve polisin şehit düştüğü saldırıların sorumlusu olan terörist Şahin’in terör geçmişini destekçileriyle Amerikalıların yüzüne çarptı. PKK ve YPG’nin birbirinden farklı olduğunu öne süren terör destekçilerinin oyunu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkını harekâtlarıyla bozulmuştu. Yine ayın grupların şimdilerde öne sürdüğü SD zırvası ise Şahin’in terörist olduğuna dair ABD istihbarat servisi CIA’in belgeleriyle çürütülerek, Erdoğan tarafından Trump’a verildi. Türkiye’nin ve Erdoğan’ın başarılı adımları ve diploması başarısı oyunları bozdu. ABD yönetimine de geri adım attırdı. Tarihi zirvenin ardından Washington, terörist Şahin'e desteğin kesileceğinin ilk sinyalini verdi.

BEYAZ SARAY HAREKETE GEÇTİ

Ankara’nın hamlesinin ardından eli kanlı teröristin daha fazla destekleyemeyeceğinin farkına varan ABD, Şahin’i saf dışı bırakmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, ABD'nin Mazlum Kobani olarak bilinen terör elebaşılarından Şahin'e olan desteğine dair habercilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, “ABD, kişileri ve bireyleri desteklemiyor. Biz, SDG ve yönetimine DEAŞ'a karşı geçici ve dönemsel bir destek vermekteyiz. Suriye'deki herhangi bir grubun geleceğine yönelik bir anlaşma yapmadık” ifadelerini kullandı. Terörist Şahin’e desteğin geçici olduğunu belirten Jeffrey, Beyaz Saray’da havanın ve tavır değişikliğini resmen açıklamış oldu.

PKK/YPG KÜRTLERE ZULMEDİYOR

Her fırsaata terör örgütü PKK/YPG’yi Kürtlerin tek temsilcisi gibi göstermeye çalışan ABD yönetiminden tarihi bir itiraf geldi. Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, ilk kez, örgütün Kürtlere zulmettiğini açıkladı. Mültecilerin geri dönüşleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, “Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ'tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise PYD/YPG'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Jeffey, Suriye’de oynadıkları oyunu daha fazla sürdüremeyeceklerini böylece tüm dünyaya deklere etmiş oldu.