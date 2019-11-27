Türkiye'den NATO'ya rest: Reddediyoruz

İngiliz haber ajansı Reuters'ın NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak servis ettiği son dakika haberine göre, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de PKK/YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRENE KADAR PLANLARA İMZA ATMAYACAĞIZ"

Reuters haberinde, Türkiye'nin NATO'daki temsilcisine, ittifakın YPG'yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirildi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

NATO'daki Türk temsilcinin ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı kaydedilen haberde, söz konusu tartışmanın, gelecek hafta NATO'nun Londra'da yapacağı 70. yıldönümü zirvesi öncesi, Ankara ve Washington arasındaki YPG konusundaki görüş ayrılığının da bir göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

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REUTERS