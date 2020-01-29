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29 Ocak 2020 Çarşamba 16:00:04 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:11:31

Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makale yayımlanması ile ilgili olarak, 'Demek ki doğru yoldayız" dedi. İsrail'e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok açıklamasında bulunan Çavuşoğlu, " Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'de Makor Rishon gazetesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan´ı hedef gösteren makale yayımlanması ile ilgili olarak, "Demek ki iyi yoldayız" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail´e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor. Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi."

'PLAN ÖLÜ DOĞDU'

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı sözde İsrail-Filistin Barış Planı'na yönelik eleştiriler de bulunarak, şöyle konuştu: "Sözde Yüzyılın Barış Planı'nın ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs´e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu. Herkes bu planın içinde ne olmayacağını biliyordu. Filistinlilerin haklarının olmayacağını biliyordu. Bir plan açıklanırken Trump'ın yanında Netenyahu var. Bu görüntü bile esasen dengeli bir şey olsa Netenyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netenyahu Trump´ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netenyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok, getirmez de. İslam coğrafyasının tepkimesini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkimesini Cidde'de göreceğiz."

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'deki son durum ile ilgili de açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta bir ilerleme için paylaşımın olması gerektiğini söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var; Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adım attık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu ile ilgili de "Karabağ'da çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya ağırlığını koyarsa biz bu işi çözeriz. Bu yıl da Karabağ meselesine ağırlık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

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