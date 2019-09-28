  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi planlanıyor 2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi planlanıyor
Kara Kartal'ın deplasman kabusu Kara Kartal'ın deplasman kabusu
Zarif, kanser tedavisi gören büyükelçisini "yaptırımlar yüzünden" ziyaret edemedi Zarif, kanser tedavisi gören büyükelçisini "yaptırımlar yüzünden" ziyaret edemedi
Karadeniz'de zor gece Karadeniz'de zor gece
Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi
Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
İzmir'de hareketli saatler İzmir'de hareketli saatler
16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi iddiası 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi iddiası
Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek
Terör devleti İsrail, El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu Terör devleti İsrail, El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu
Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakipler Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakipler
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harzemşah dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harzemşah dizisi
Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi
Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı
Kruse ve Babel, İstiklal Marşı'nı okudu Kruse ve Babel, İstiklal Marşı'nı okudu
Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı
ODTÜ'den korkutan açıklama! İstanbul'da deprem 7'den büyük olacak ODTÜ'den korkutan açıklama! İstanbul'da deprem 7'den büyük olacak
Yunanistan'da mülteci endişesi hakim Yunanistan'da mülteci endişesi hakim
Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor
Damat gelini almaya tırla gitti Damat gelini almaya tırla gitti
Hindistan'dan Çin'in BM'deki "Keşmir" açıklamasına itiraz Hindistan'dan Çin'in BM'deki "Keşmir" açıklamasına itiraz
Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:42:20 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:43:50

Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitimindeki açıklamada ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin, "Açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddettiklerini belirtti.

Aksoy, "Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde AB ülkelerinin yanı sıra bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Mısır, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca, Yunanistan'ın bir yandan bize iş birliği mesajları gönderirken diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir."

Söz konusu ülkeleri bölgenin siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu iş birliği politikaları izlemeye davet eden Aksoy, Doğu Akdeniz'in istikrara, Kıbrıs meselesinin de adil ve kalıcı çözüme kavuşmasının başka yolunun bulunmadığına dikkati çekti.

Aksoy, "Bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projeler hiçbir zaman etkin ve etkili olmayacaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ