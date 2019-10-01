Türkiye'den Macron'a çok sert 'YPG/PKK' tepkisi
İfade özgürlüğü konusunda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, açıklamasının devamında "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle dedi:
"(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." dedi.
"MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.
"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." dedi.
MACRON'U ZİYARET ETMİŞLERDİ
Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir heyet geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etmişti.
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