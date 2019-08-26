Türkiye'den KKTC'ye gençlik kampı

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) farklı şehirlerinden Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı’na katılan gençlerle bir araya geldi. Kampa, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’dan kampa katılan gençlerle sohbet eden Oktay, KKTC’deki tüm gençleri Türkiye’deki kamplarda misafir etmek istediklerini belirtti.

ERDOĞAN’IN TALİMATI

Başkan Erdoğan’ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bunun için çalıştığını, konuyu yakından takip ettiğini anlatan Oktay, “Türkiye’deki kamplar sizin. Siz gidince diğer arkadaşlarınızı teşvik edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

YER ARANACAK

Oktay, “KKTC’de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var. KKTC Başbakanımız Ersin Bey’le de konuştuk. Orada böyle bir kamp yapabiliriz. Buradan oraya gençlerimizi davet ederiz. Siz de görev alırsınız ve ekip lideri olursunuz orada. Biz hemen Kıbrıs’ta bir yer arayışına girelim. Belki önceden daha altyapısı olan yerler varsa hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliriz. Ben bu konuyu takip edeceğim. Çok güzel olacak.” diye konuştu.