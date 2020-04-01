Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Türkiye, koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemeleri gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa'da corona virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." dendi.
Yardım malzemelerini iki ülkeye ulaştıracak olan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.
(İHA)
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- Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor