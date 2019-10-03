  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7056
  • Euro
    6,2601
  • Altın
    274,1650
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MHP'den 'Devlet Bahçeli' açıklaması MHP'den 'Devlet Bahçeli' açıklaması
Trump'a göre hakkındaki azil soruşturması 'büyük sahtekarlık' Trump'a göre hakkındaki azil soruşturması 'büyük sahtekarlık'
Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası
Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi
'Türkiye cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı' 'Türkiye cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı'
Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı
Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı
69 yıl önce çekilen fotoğrafı Türk gaziyi şaşırttı 69 yıl önce çekilen fotoğrafı Türk gaziyi şaşırttı
ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi
Mircea Lucescu: Galatasaray'ın başkanı bana gelip teklif iletti ama reddettim, pişmanım Mircea Lucescu: Galatasaray'ın başkanı bana gelip teklif iletti ama reddettim, pişmanım
Kılıçdaroğlu’nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı Kılıçdaroğlu’nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı
Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı
Bibi’nin sonu yaklaşıyor Bibi’nin sonu yaklaşıyor
"Meksikalıları bacaklarından vurun" "Meksikalıları bacaklarından vurun"
Oto satışları yüzde 100 arttı Oto satışları yüzde 100 arttı
Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu
Alman devi Türkiye'yi seçti Alman devi Türkiye'yi seçti
Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
Turizmi şahlandıracak hamleler Turizmi şahlandıracak hamleler
ABD'de bombardıman uçağı düştü ABD'de bombardıman uçağı düştü
Emekliye seyyanen artış Emekliye seyyanen artış
Genç mucitleri eğiten teknoloji Genç mucitleri eğiten teknoloji

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 00:37:19 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 00:38:36

Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarından haber alamayanların Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) ile iletişim kurabilecekleri vurgulanan uyarıda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirdi. "Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ