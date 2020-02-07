Türkiye'den ilk tepki... Suriye'de Rusya ile yapılan ortak devriyeye katılmadık
Katil Esed rejiminin saldırısı sonrası Türkiye, Rusya ile yapıtğı ortak devriye görevini iptal ettiğini duyurmuştu. Rusya dün yaptığı açıklamada, Suriye'deki önceki gün gerçekleştirilmesi planlanan ortak devriye görevine Türkiye'nin gelmediğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye tarafının Rusya ile ortak devriye görevine katılmadığını söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi” dedi.
Rus askeri polisin Halep bölgesinde de bazı güzergahlardaki devriye görevine devam ettiğini söyleyen Borenkov, ayrıca savaş uçaklarının da hava devriyesi yaptığını bildirdi.
Devriyelerin olaysız geçtiği kaydedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay onadı! 15 Temmuz davasında 63 sanık hakkında karar
- Manisa 4,0 büyüklüğünde depremle sarsıldı
- Başkan Erdoğan ile Mustafa Ataş arasında ilginç diyalog: Gelip bakacağım, gerekirse ben yıkarım
- Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine getirildi
- Türkiye'den ilk tepki... Suriye'de Rusya ile yapılan ortak devriyeye katılmadık