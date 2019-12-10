Türkiye'den Fransa'ya sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa’daki polis şiddeti ile ilgili konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Anadolu Ajansı’nın fotomuhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'da demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa’da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, devlet terör boyutuna doğru ilerlemektedir."

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