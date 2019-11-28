Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt

Çavuşoğlu, ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz" ifadelerini kullandı.



TERÖRÜN HAMİSİ NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR



Çavuşoğlu yaptığı açıklamada 'Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor. Söylediğinin bir önemi yok çünkü o terör hamisi. Merkel'in dediği gibi Türkiye bir NATO ülkesi. Macron müttefiklerinin yanında durmalı' dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulunmuştu.

Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve terör örgütünün sözde yöneticilerini Elize Sarayı'nda ağırlayan Macron, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı yürüten Türkiye'nin aynı zamanda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi.

Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.

Macron, NATO'yu hedef alan söz konusu açıklamalarını faydalı bir uyarı işareti olarak savunmuştu.