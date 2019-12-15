Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle de İsrail'e! Türk donanması araştırma gemilerini uzaklaştırdı

Türk Donanması, Doğu Akdeniz enerji sahalarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı ihalelerle işgal hamlelerine izin vermedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan GKRY tarafından işgal planlarına sahne olan Doğu Akdeniz havzasında, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında, İsrail Enerji Bakanlığına bağlı enstitünün BAT GALIM isimli araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdı.

Rumların, KKTC’yi yok sayarak tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge sahasındaki enerji parsellerinde başlattığı araştırma ve sondaj faaliyetleri bir kez daha Türk Donanmasına takıldı. Türk donanmasına ait gemiler, İsrail araştırma gemisinin bölgeyi derhal terk etmesini ve araştırmaya devam etmemesini istedi. Araştırmalarını durduran İsrail gemisi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE MEYDAN OKUYOR

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır'ın planlarını suya düşdürdü. Avrupa'ya doğalgaz boru hattı projeleri için artık Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacaklar. İsrail basınına göre Türkiye bölgede meydan okuyor ve ev sahibi olduğunu gösteriyor.