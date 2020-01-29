Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor

  • Bist 100
    119689
  • Dolar
    5,9661
  • Euro
    6,5655
  • Altın
    300,5850
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Buz tutan evde yaşam mücadelesi Buz tutan evde yaşam mücadelesi
Yüzde 99 engelli zafer Yüzde 99 engelli zafer
Şans diye bir şey var mı? Şans diye bir şey var mı?
Börek yerine uyuşturucu imal etti Börek yerine uyuşturucu imal etti
Face'teki parmak izi yakalattı Face'teki parmak izi yakalattı
Deniz Akkaya kavgadan bıktı  Deniz Akkaya kavgadan bıktı 
Aslıhan Karalar'ın tüm hayatı Kuruluş Osman Aslıhan Karalar'ın tüm hayatı Kuruluş Osman
Pelin Karahan: Çocuklarım her şeye sahip olmasın Pelin Karahan: Çocuklarım her şeye sahip olmasın
Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı
Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor
Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım
Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli
Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
Jose Sosa'dan et ziyafeti Jose Sosa'dan et ziyafeti
Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı
Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor
Burcu Kara tiyatroyla dönüyor Burcu Kara tiyatroyla dönüyor
Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş
Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı
Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun
Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak
Murathan Mungan için mikrofon başındalar Murathan Mungan için mikrofon başındalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Balık romatizma ağrısını önlüyor Balık romatizma ağrısını önlüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:26:41 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:31:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kesintisiz iletişimin sağlanması için 23 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımlara göre, elektrik kesintisiyle enerjisiz kalabilecek baz istasyonlarında kullanılmak üzere, 205 jeneratör bölgeye sevk edildi.

Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi (UYARSİS) üzerinden "zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve haberleşmenin internet uygulamaları üzerinden yapılması" yönünde 3 milyon 700 bin SMS Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bingöl illerinde yaşayan vatandaşlara gönderildi.

Elazığ ve Malatya'ya 28 mobil baz istasyonu ile 2 acil iletişim aracı ulaştırıldı. 5'i ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olarak bekletilen mobil baz istasyonların 23'ü ve acil iletişim araçlarının tamamı devreye alındı.

Deprem bölgesindeki koordinasyonla vatandaşlara hizmet için kurulan merkez ve tesislere, internet operatörlerle koordineli biçimde sağlandı. Sahada 422 personel görev yaptı. Türk Telekom'un 7 arama kurtarma personeli Kayseri'den Malatya'ya sevk edildi. Ayrıca, 1,6 milyona yakın vatandaşa operatörlerce ses ve internet paketleri tanımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışmaları kapsamında 18 araç tahsis edildi.

Elazığ Gar Binası ve burada bekleyen yolcu vagonları ısıtılarak 2 bin kişinin kullanıma sunuldu. Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de bulunan personel servis vagonları Elazığ Gar'ına gönderildi. Elazığ Uluova İstasyonu'nda bulunan 2 lojman vatandaşlara tahsis edildi. Her biri 24 metrekare ve izolasyonlu toplam 5 soğuk iklim çadırı depremzedelere verildi.

Depremzedelere yardım amacıyla oluşturulan PTT Posta Çeki Hesabı'na gönderilecek nakdi yardımlar, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öte yandan, haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesi adına ekipler 7 gün 24 saat esasına göre deprem bölgesindeki AFAD ve Bilgi Teknolojileri Kurumu merkezlerinde çalışmaya devam ediyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ