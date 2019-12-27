27 Aralık 2019 Cuma 07:33:53 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 07:39:04
Türkiye'den Cezayir vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti getirildi
Türkiye Libya'da sonra Cezayir'e de vize muafiyeti getirdi. Buna göre 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi Cezayir vatandaşlarından Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize şartı aranmayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
AA
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