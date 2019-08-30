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30 Ağustos 2019 Cuma 11:46:46 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:04:51

Türkiye'den Avrupa'ya uyarı: Yeni bir göçmen akını başlayabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Suriye'den Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasını tetikleyebilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik "İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir." açıklamasını yaptı.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözeme inanmıyor" dedi.

Resmi ziyaret amacıyla Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

RUSYA GÜVENCE VERDİ

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil."

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