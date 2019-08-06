Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, büyükelçilerle birlikte önce Dışişleri Şehitliği'ni ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Müttefik ve ortaklık hukunu hiçe sayarak, Suriye'de Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütü PKK/PYD'yi silahlandırmaya devam eden, güvenli bölge konusunda ikiyüzlü tavır takınan ABD'ye ve Doğu Akdeniz'de haksız bir şekilde Rumların yanında yer alıp, sözde yaptırım tehdidinde bulunan AB'ye karşı Türkiye, Asya kartını açtı. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BİZİM KÖKLERİMİZ DERİNDİR

Bakan Çavuşoğlu, 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini belirterek “Asya, dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Halbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz derindir. Avrupa'da Avrupalı olmak gibi, Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri bu iki sacayağında yükselmemizdir” diye konuştu.

ASEAN ÜYELERİNDEN DESTEK

İş birliğini eğitim, savunma sanayiisi, yatırımlar, ticaret, teknoloji, kültür, siyasi diyalog dahil geniş bir yelpazede düşüneceklerini belirten Çavuşoğlu, Bangkok'ta katıldığı ASEAN toplantısında, Asyalı meslektaşlarıyla yaptığı temasların, bu girişimin ne kadar yerinde ve gerekli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

TÜRKİYE EKSENİN TA KENDİSİ

Türkiye'nin “Yeniden Asya” girişimiyle amacının eksen seçmek olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Şimdi yine Batılı dostlarımız gelecekler, 'Ne oluyor, dış politikanızda eksen kayması mı var, Türkiye sırtını Batı'ya dönüp yüzünü başka yere mi döndü' diye sitem etmeye başlayacaklar. O zaman ben size şunu sorayım: oralara gidince dış politikanızda veya sizde eksen kayması olmuyor mu? Türkiye gidince niye eksen kayması oluyor?' Esasen, Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye, eksenin ta kendisidir, eksenin merkezindedir. Bunu sorgulamaya ne gerek var.”

PKK/PYD'YLE ANGAJMANINI BİTİR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan konularda, ABD'nin somut adım atması gerektiğini belirtti, terör örgütüyle ilişkisini sonlandırmasını istedi.

■ Çavuşoğlu, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan konularda ABD'nin somut adım atması gerektiğini belirterek, “ABD'nin, Suriye'de PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakan Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğuda dengenin kurulamayacağının altını çizerek Irak'ta istikrar ve huzurun bozulmasının, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi olumsuz etkilediğine işaret etti. Türkiye'nin, Suriye'deki çatışma ortamından beslenen teröristlerle de mücadele ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde DEAŞ ve PKK/PYD/YPG teröründen arındırıp istikrara kavuşturduğumuz topraklara, yaklaşık 340 bin Suriyeli Türkiye'den dönüş yaptı. Milli güvenliğimize kasteden bu terör tehdidiyle mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

S-400 TARTIŞMASI

Konuşmasında Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 tedarikinin kendi kapsamından çıkarılarak yanlış boyuta taşındığını da söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Bu sistemi savunma ihtiyacımız doğrultusunda satın aldık. Hal böyleyken, bu meseleyi F-35 programındaki mevcudiyetimiz ve bizimle hiçbir alakası olmayan bir yaptırım yasasıyla irtibatlandırmak, müttefiklik anlayışıyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın da ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz. ABD'den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda ilişkilerimizde birlikte düşünme ve sonuç odaklı istişare ve işbirliği modeline dönmemiz mümkündür.”