Türkiye'den Afganistan'daki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herat vilayetinde bir yolcu otobüsüne yapılan saldırıda çok sayıda ölen ve yaralananın olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.



Afganistan'da seçim kampanyası döneminin başlatıldığı ve barış süreci çabalarının ileri bir aşamaya getirildiği bu dönemde, terör eylemlerinin artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Yol kenarına yerleştirilen bombanın, Herat'tan Farah vilayetine giden yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

(AA)