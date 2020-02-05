05 Şubat 2020 Çarşamba 15:16:55 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:18:08
Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs tutumuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:
"(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız.
AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."
(AA)
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