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05 Şubat 2020 Çarşamba 15:16:55 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:18:08

Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs tutumuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız.

AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."

(AA)

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