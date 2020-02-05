Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs tutumuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız.

AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."

(AA)