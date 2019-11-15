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15 Kasım 2019 Cuma 15:06:19 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 15:10:03

Türkiye'den ABD'ye 'Ferhat Abdi Şahin' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı, ABD'li senatörlerin YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani)'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısına çok sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröristi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu. Bunun ardından Türkiye'den konu ile alakalı çok sert tepkiler yükselirken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Trump'a teröristin sorumlu olduğu terör eylemleri ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

ABD'Lİ SENATÖRLERİN AÇIKLAMALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Altun, "The Washington Examiner" için "Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır" başlıklı makale kaleme aldı. Altun, bir grup ABD'li senatörün, Dışişleri Bakanlığına, kongreye hitap etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için "Mazlum Kobani" kod adlı teröristin vize işlemlerini hızlandırma çağrısında bulunmasının, ABD'nin 67 yıllık NATO müttefiki Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Altun, Ferhat Abdi Şahin'in Türkiye, ABD ve Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak kabul ettiği "PKK'nın yönetimindeki bir terörist" olduğunun altını çizerek, "Abdi Şahin'in, Amerikan medyasında 'Suriye'de DEAŞ’a karşı mücadele ettiği öne sürülen YPG’nin sözde komutanı' olarak yüceltilmesi utanç vericidir. Abdi Şahin'in PKK ile on yıllar öncesine dayanan geçmişi, YPG ile PKK arasında bir ayrım olmadığının açık delili niteliğindedir. Söz konusu davet, sadece diplomatik bir hata değil, aynı zamanda sevdiklerini bu azılı terör örgütünün ellerinde kaybetmiş binlerce Türk ailesine hakarettir." ifadelerini kullandı.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTİN ALTINA KIRMIZI HALI SERİYORLAR

    ABD'li vekiller, Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan bir terör örgütü elebaşının altına neden kırmızı halı sermektedir?" sorusunu yönelten Altun, senatörlerin, ABD'nin Suriye'deki terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak desteklemeyi tercih ettiği YPG'nin elebaşı olması gerekçesiyle Abdi Şahin'e davetiye gönderdiklerini belirtti.

CIA TERÖRİST OLDUĞUNU KENDİSİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşmesinden sonra ABD dönüşü uçakta gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusunda mesajı vermiştiCumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald TrumpCumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald TrumpBaşkan Erdoğan, söz konusu belge için "Tabi bu gizli bir belge. CIA Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de "Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz" dedik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, PKK İLE MÜCADELEYİ BALTALAMAK YERİNE DESTEK VERMELİDİR

İletişim Başkanı Altun, makalesinde, PKK'nın çeşitli kolları ve yan kuruluşları bulunduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tip terör örgütleri, çok uluslu ölçektedir ve oluşturdukları tehdit küreseldir. Türkiye ABD'yi terörle mücadele çabalarında nasıl destekliyorsa, ABD de Türkiye'nin PKK ile mücadelesini baltalamak yerine desteklemelidir. Türk halkı, terörist Abdi Şahin’i ABD'ye davet edenleri unutmayacak ve affetmeyecektir. NATO müttefikimizin bir terör örgütünün elebaşını yüceltme çabaları yıllarca hafızalarımızdan çıkmayacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bir terörist birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadele başarılı olamaz. ABD'nin bu örgüte verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu olarak anlatılacaktır. Kongre, bu terör örgütünün elebaşı yerine katlettiği kurbanların ailelerini davet etmelidir."

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