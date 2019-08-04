Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Misafir askeri öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.