Bugün saatler geri mi alındı? Türkiye'de şimdi saat kaç?

Türkiye kış saati uygulaması gündeme oturan konular arasında yer alıyor. Avrupa Kış saati uygulamasına bugün (27 Ekim 2019) geçiyor. Telefonlarındaki saati otomatik olarak değişen vatandaşlar, şuan saatin kaç olduğunu, Türkiye'de mevcut saat uygulamasının değişip değişmediğini merak ediyor. Türkiye'de şu an saat kaç? Bugün saatler geri mi alındı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün saatler geri mi alındı? sorusunun yanıtı Türkiye için "Hayır" oluyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürüleceği kararı alınmıştı. Bu karar uygulanmaya devam ediliyor.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırılmıştı.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye'de mevcut saat uygulamasına devam ediliyor. Türkiye'de saat şuan itibariyle 10:15'i gösteriyor.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.