Türkiye'de Barış Pınarı Harekatı anketi! Müthiş destek çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'yi birleştirdi.

MÜTHİŞ DESTEK

Areda Survey'in anketinden, harekata yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2'si harekatın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığını söylüyor.

"SAVAŞ DEĞİL TERÖRLE MÜCADELE"

Ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 73,3'ü harekatı 'savaş' değil 'terörle mücadele' olarak tanımlıyor.

Operasyonla iç güvenliğin sağlanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 74,5 olurken, katılımcıların yüzde 67,9'u hedefin PKK, yüzde 20,3'ü ABD olduğunu ifade ediyor.

"GEÇ BİLE KALINDI"

Harekatı yüzde yüzde 46,5 'geç kalınmış', yüzde 28,8 'tam zamanında' buluyor.

"Gerek olması durumunda destek olmak için operasyona katılır mısınız?" sorusuna yüzde 77,8 'evet' cevabı verirken, yüzde 22,2 'hayır' çıktı.

Türk halkının yüzde 56,1'i 'Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz', yüzde 13,6'sı 'Amerika'yı karşımıza almamalıyız' diyor.

Barış Pınarı'nı kınayan Arap Birliği'ne tepki gösterenlerin oranı ise yüzde 80'i geçiyor.

Yeni Şafak