Türkiye zengin doğalgaz kaynaklarını arıyor: Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalar son sürat devam ediyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor - İnsansız hava aracı, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin havadan refakat ettiği sondaj gemilerine su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından ise denizaltılar kesintisiz şekilde eşlik ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.
İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması
- Yıldırım'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt: Milletimizin refahı için gayret edeceğiz, pozisyonun bir önemi yok
- S-400 son dakika gelişmesi! S-400 ilk etabı bu hafta tamamlanacak
- Kars'taki terör operasyonunda içlerinde HDP'lilerin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı
- Binali Yıldırım: ABD ile inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz