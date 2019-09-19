Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu

Yunanistan'a sınır Meriç ilçesi Alibeyköy'de iddiaya göre 5 Afgan göçmen gece yarısı , 112?yi arayarak yaralı olduklarını söyleyip yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekipleri Yunanistan sınırında verilen bölgeye gittiğinde 5 göçmeni yaralı halde buldu.

Tüfekle vurulduklarını söyleyen göçmenler, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Burada müdahale edilen yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavileri süren göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göçmenler, ifadelerinde yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasp edilip av tüfeği ile vurulduklarını iddia etti. İsmi öğrenilemeyen Türkçe bilen yaralı göçmenlerden biri, Yanımıza yüzleri kapalı 4 kişi geldi. Önce bizden para istedi, yok dediğimizde zorla bizi arayarak paralarımızı alıp bizi gasp etti. İçlerinden biri sinirlenip geri döndü ve bir şeyler söyledikten sonra üzerimize ateş açtı. Daha sonra 112 arayarak yardım istedim. Kim olduklarını bilmiyorum dedi.

Jandarma ekipleri göçmenlerin ifadesinin ardından 2 şüpheliyi gözaltına alarak olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.