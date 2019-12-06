Türkiye Yunan'ı çıldırttı: Savaş şimdi değilse ne zaman?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden 'pronews', manşete taşıdığı habere "Türkiye ve Libya'nın resmi anlaşmaları, Yunan kıta sahanlığını yok sayıyor. Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak?" başlığını attı.

Haberde Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmanın, Yunanistan açısından bölgedeki gücün felç edilmesi anlamını taşıdığı belirtiliyor.

Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Libya mutabakatı, Türkiye’nin KKTC ile 2011’de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşması. Ancak Türkiye, Akdeniz’de henüz MEB ilan etmedi. MEB sınırları balıkçılık sektörünü içerdiği için ilgili kurumlar arasında çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.