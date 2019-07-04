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04 Temmuz 2019 12:20 | Perşembe

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

HSBC Grubu 'Expat Explorer' anketine göre Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi.

HSBC Grubu, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği "Expat Explorer" anketin sonuçlarını yayımladı.

Anket, ülkelerin sunduğu olanakları yaşam kalitesi, iş-özel yaşam dengesi, finansal getiri ve aile yaşamı bakımından inceliyor.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen anket, yabancı çalışanlara ilişkin dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu araştırması olma özelliği taşıyor.

YABANCILARIN YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Ankete göre Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtiyor.

Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 52'si kariyerine, hobilerine veya ailesine odaklanmaya daha fazla zaman bulduğunu, yüzde 55'i daha iyi bir ev veya araba gibi isteklerini karşılayabildiğini, yüzde 69'u ise kendisini güvende hissettiğini ve yerel halkın cana yakın olduğunu ifade ediyor.

Yabancı çalışanların yüzde 60'ı kendi ülkelerine kıyasla Türkiye'de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte yabancı çalışanların yüzde 59'u daha fazla seyahat ettiğini, yüzde 57'si dalış, yabancı dil veya yemek pişirme gibi yeni bir beceri öğrendiğini kaydediyor.

Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 72'si yaşadıkları şehrin mimari yapı, anıt ve parklar, tarihi ve kültürel doku açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte, yüzde 63'ü yaşadıkları şehrin seyahat için merkezi konumda olduğunu, yüzde 59'u ise şehirde canlı bir kültürel hayat olduğunu belirtiyor.

Yabancı çalışanların yüzde 58'i ise güzel restoranlar ve kaliteli yemeğin olduğunu ifade ediyor.

"TÜRKİYE İYİ BİR TERCİH"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, Türkiye'nin dünya genelinde çalışmak ve yaşamak için en iyi 10 ülke arasında yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında çalışma kararı alan çalışanların ülke tercihlerinde pek çok farklı faktör önem taşıdığını belirten Yenel, "HSBC Expat Explorer anketi, hem kariyerinde yükselmek isteyen hem de yüksek bir yaşam kalitesi arayışında olan yabancı çalışanlar için Türkiye'nin iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Yenel, başka bir ülkede çalışma kararının bireylerin, kariyer gelişiminden yaşam kalitesine, kişisel finans yönetiminden aile hayatına kadar birçok alana etki ettiğinin altını çizdi.

HSBC Türkiye olarak birikim yönetimi uzmanlığı, uluslararası ağı, bilgi birikimi ve sundukları ürün ve çözümlerle bireylerin ve ailelerinin değişen yaşam koşullarında ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini en iyi karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Yenel, onları hayatlarının her anında desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yabancı çalışanlara en yüksek yaşam kalitesini sunan ülkeleri sıralaması şöyle: Sıralama Ülke 1 İsviçre 2 Singapur 3 Kanada 4 İspanya 5 Yeni Zelanda 6 Avustralya 7 Türkiye 8 Almanya 9 Birleşik Arap Emirlikleri 10 Vietnam

(AA)

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